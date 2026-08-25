«Газпром Арена»: организаторы шоу Канье Уэста начали продажу билетов без необходимых документов

Организаторы концерта американского рэпера Канье Уэста в России запустили рекламную кампанию и продажу билетов без необходимых для проведения шоу документов. Об этом заявила пресс-служба «Газпром Арены», где изначально анонсировали проведение мероприятия. Представители площадки напомнили, что не заключали договор аренды, а без него концерт состояться не может.

Команда организаторов Say Agency заявила, что концерт Канье Уэста не отменен, к нему идет подготовка. Компания «решает возникшие вопросы» и обещает позже сообщить подробности.

Ранее Say Agency анонсировало концерты рэпера на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако представители площадки заявили, что не заключали договор об аренде площадей для шоу. Гендиректор Say Agency Анна Субчева, в свою очередь, поясняла, что стороны должны были подписать соглашение до 27 августа, а стадион не уведомлял их об изменениях. На официальном сайте тура Канье Уэста остался анонс концертов в России, также продолжается продажа билетов.