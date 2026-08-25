«Газпром Арена»: организаторы шоу Канье Уэста начали продажу билетов без необходимых документов
Организаторы концерта американского рэпера Канье Уэста в России запустили рекламную кампанию и продажу билетов без необходимых для проведения шоу документов. Об этом заявила пресс-служба «Газпром Арены», где изначально анонсировали проведение мероприятия. Представители площадки напомнили, что не заключали договор аренды, а без него концерт состояться не может.
Команда организаторов Say Agency заявила, что концерт Канье Уэста не отменен, к нему идет подготовка. Компания «решает возникшие вопросы» и обещает позже сообщить подробности.
Ранее Say Agency анонсировало концерты рэпера на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако представители площадки заявили, что не заключали договор об аренде площадей для шоу. Гендиректор Say Agency Анна Субчева, в свою очередь, поясняла, что стороны должны были подписать соглашение до 27 августа, а стадион не уведомлял их об изменениях. На официальном сайте тура Канье Уэста остался анонс концертов в России, также продолжается продажа билетов.
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«Самая большая трагедия в жизни — я никогда не увижу своего выступления»
Впервые американский рэпер Канье Уэст планирует дать сольный концерт в России, причем ранее, в 2024 году, СМИ уже сообщали о возможных выступлениях артиста в «Лужниках» и на «Газпром Арене». В 2026 году концерты были анонсированы на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Организатором выступает московское концертное агентство Say Agency, которое продает билеты на шоу. Музыкальный продюсер Джозеф Карре, сотрудничающий с Канье Уэстом, также подтвердил анонс шоу и разместил афишу с ценами на билеты, которые варьируются от 17 тыс. до 160 тыс. рублей.
Анонс концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге вызвал значительный ажиотаж: на следующий день после анонса количество прослушиваний его песен в «Яндекс Музыке» выросло почти в два раза. Кроме того, резко возрос спрос на железнодорожные билеты (в 41 раз) и авиабилеты (в 16 раз) в Санкт-Петербург на даты проведения концертов, а номера в ближайшей гостинице к стадиону на дни концерта уже невозможно забронировать. Роскачество также предупредило о появлении фейковых сайтов для продажи билетов на концерты Канье Уэста, копирующих популярные платформы и занимающих высокие позиции в поисковой выдаче за счет рекламных объявлений.
Концерт Канье Уэста в Алматы, который состоялся 14 августа 2026 года, привлек более 40 тыс. зрителей, и многие россияне специально приезжали на это выступление. Организаторы доставили более 100 тонн оборудования для шоу, а власти продлили работу метро и запустили дополнительные шаттлы. В мае 2026 года концерт Уэста в Стамбуле также побил мировой рекорд по посещаемости для сольного стадионного шоу, собрав около 118 тыс. зрителей.