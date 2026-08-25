На официальном сайте тура Канье Уэста остался анонс концертов в России

На официальном сайте тура американского рэпера Канье Уэста есть анонс его концертов в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. При нажатии кнопки «купить сейчас» происходит переадресация на русскоязычный сайт агентства Say Agency, которое занимается продажей билетов на шоу артиста. Там же можно выбрать места на «Газпром Арене», где должно состояться мероприятие.

При этом представители стадиона в Санкт-Петербурге накануне говорили, что к организации концертов Канье Уэста отношения не имеют. По их словам, «Газпром Арена» не подписывала договоров по аренде стадиона, поэтому шоу там состояться не может. Гендиректор Say Agency Анна Субчева, в свою очередь, поясняла, что стороны должны были подписать договор до 27 августа, а стадион не уведомлял их об изменениях. Госпожа Субчева пообещала, что концерт состоится.

Рэпер Канье Уэст впервые даст сольный концерт в России. Билеты на шоу стоили от 9 тыс. руб. за места на трибунах яруса, 25 тыс. руб. — на танцпол, а цены за VIP-ложу достигали 160 тыс. руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «Йе чем удивить».