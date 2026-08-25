Темпы роста цен в Новосибирской области опередили официальную инфляцию в России

Годовая инфляция в Новосибирской области по итогам июля ускорилась до 7,5%, что значительно превышает среднероссийский показатель. В то время как в целом по стране рост цен составил 6%, а в Сибирском федеральном округе — 6,5%, Новосибирская область стала антилидером макрорегиона. При этом в ряде субъектов СФО — Республике Алтай, Кузбассе, Томской и Омской областях — инфляция оказалась ниже общероссийского уровня.

«За июль цены в Новосибирской области заметно выросли. У бизнеса увеличились транспортные расходы из-за роста цен на бензин и дизель»,— рассказал начальник экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.

Больше всего за год подорожали непродовольственные товары — в целом на 10,74%. При этом цена на моторное топливо выросла на 62%, на одежду и обувь на 10%, на мебель и трикотажные изделия на 9,5%.

Продукты за год стали дороже на 3%. Основной прирост пришелся на сахар — 11%, цены на яйца выросли на 10,4%, на хлеб и хлебобулочные изделия на 8,8%.

Стоимость услуг выросла на 9,6%. В частности, зарубежные туры подорожали на 25%, бытовые услуги на 14,7%, медицинские услуги на 13,8%.

Лолита Белова