Реконструкция воронежского театра оперы и балета отложена из-за стадиона

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в ходе пресс-конференции сегодня, 25 августа, что начало реконструкции основного здания Воронежского театра оперы и балета откладывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Воронежской области Фото: Правительство Воронежской области

Изначально предполагалось, что к реконструкции приступят в этом году. Причиной отмены стала схема финансирования строительства стадиона, который отдали в концессию за 19,9 млрд руб. на восемь лет в июле.

Как пояснил господин Гусев, была надежда, что удастся найти такую схему по возведению стадиона, которая позволила бы получить «рассрочку»: «Но в полной мере эта схема не реализовалась, к сожалению. И те средства, которые мы планировали сэкономить при строительстве стадиона, мы хотели направить на реконструкцию театра. На сегодня это пока не произошло».

Он добавил, что поиск внебюджетных средств для стадиона продолжается, и разница, если ее удастся найти, будет направлена на театр.

Глава региона добавил, что власти провели всю необходимую подготовку: построен производственно-репетиционный корпус, где труппа сможет работать во время реконструкции, определена временная площадка — Воронежский концертный зал.

Министр культуры региона Мария Мазур рассказывала о подготовке к реконструкции основного здания на площади Ленина. Еще тогда она уточняла, что старт работ зависит от решения вопроса с финансированием, но многие компании интересовались проектом. В мае «Ростех» через свою структуру «Инфратех концессии» предложил участие в проекте, стоимость которого оценивалась в 6 млрд руб. Обсуждение «находилось на ранней стадии», параметры и модель финансирования не определены.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Ария воронежского гостя».

Анна Швечикова