Ария воронежского гостя

«Ростех» подтвердил «Ъ-Черноземье», что через свою структуру «Инфратех концессии» предложил властям участие в проекте реконструкции Воронежского театра оперы и балета, ранее оцененного в 6 млрд руб. Обсуждение инициативы находится на ранней стадии, при этом параметры финансирования и модель управления объектом пока не раскрываются. Власти региона официально также не раскрывают детали возможного соглашения и круг потенциальных участников проекта. Эксперты отмечают, что, вероятно, речь пойдет не о классической концессии, а о механизме проектного финансирования с распределением бюджетной нагрузки на длительный период.

В реконструкции Воронежского театра оперы и балета государственно-частное партнерство может обрести форму «государственно-государственного»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Госкорпорация «Ростех» подтвердила «Ъ-Черноземье» интерес АО УК «Инфратех концессии» к участию в обновлении Воронежского театра оперы и балета с привлечением внебюджетного финансирования. Речь идет о возможном применении механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) для реализации культурного проекта ориентировочной стоимостью не менее 6 млрд руб. Пока вопрос находится на ранней стадии проработки, а ключевые параметры будущей модели — объем инвестиций, распределение рисков и условия возврата средств — не определены.

«На данный момент ведется предварительное обсуждение дорожной карты дальнейшего взаимодействия по проекту с привлечением внебюджетных источников финансирования»,— сообщили «Ъ-Черноземье» в отделе по взаимодействию с публичными партнерами УК «Инфратех Концессии».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО УК «Инфратех концессии» зарегистрировано в Москве в июле 2021 года. Основной вид деятельности компании — управление холдинговыми структурами. С августа 2023 года пост генерального директора занимает Андрей Кузнецов. Данные об учредителях в открытых источниках не раскрываются. По итогам 2025 года выручка достигла 621 млн руб., увеличившись в 5,5 раза по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль выросла с 40 млн до 216 млн руб. Компания специализируется на финансировании и сопровождении строительства социально значимых объектов транспортной, спортивной, образовательной, культурной, медицинской и промышленной инфраструктуры.

По собственным данным, инфраструктурный холдинг «Инфратех» позиционирует себя как центр компетенций по управлению инвестиционными проектами и реализации инициатив в сфере ГЧП. Среди наиболее заметных кейсов — сопровождение проектов в Улан-Удэ, где структура участвует в строительстве Национального музея и театрально-культурного центра «Байкал» с общим объемом инвестиций более 8 млрд руб. Эти инициативы реализуются при участии федерального бюджета и ВЭБ.РФ.

В Воронеже речь идет об обновлении здания Воронежского театра оперы и балета, построенного в 1961 году. Проект предполагает восстановление исторического фасада, обновление интерьеров зрительного зала, модернизацию сценического оборудования и создание безбарьерной среды. В 2025 году чиновники заявляли о планах в ближайшее время заключить контракт на реконструкцию, однако сроки реализации проекта определены не были. Вопрос участия «Инфратех концессии» в этом процессе обсуждался, по данным «Ъ-Черноземье», с представителями министерства экономического развития региона. В минэкономразвития и министерстве культуры области отказались от официальных комментариев «Ъ-Черноземье», не подтверждая, но и не опровергая информацию.

Концессионер парков «Дельфин» и «Танаис» Эдуард Толоконников отмечает, что в подобных проектах ключевым становится не столько юридическая форма, сколько финансовая архитектура сделки.

«Если говорить строго, это может называться концессией, но по сути это инструмент распределения бюджетной нагрузки.

Государство получает возможность реализовать проект сейчас, а оплачивать его — в течение многих лет. В таких случаях важнее не формальная модель, а гарантии платежей и структура рисков»,— говорит предприниматель. По его оценке, оптимальный срок концессии для подобных проектов составляет десять лет.

Господин Толоконников привел в пример структуру ВЭБ.РФ ООО «Прошкола», которая занимается концессионными проектами строительства учебных заведений. В Черноземье ее работа сопровождалась срывом сроков: например, на декабрь этого года перенесена сдача в эксплуатацию «мегашколы» в Курске, сдвигался график и при строительстве школы на улице Волжской в Тамбове.

Руководитель практики недвижимости и строительства юридической компании «Центральный округ» Ксения Алферова добавляет, что структуры с государственным участием в ГЧП-проектах давно распространенная практика.

«С формальной точки зрения такие компании могут выступать частным партнером, если они действуют как хозяйственные общества. Важно, что юридически это не государство, а отдельный субъект гражданского оборота, который несет ответственность по обязательствам»,— отмечает она.

По словам эксперта, окончательная модель проекта будет зависеть от распределения финансовой нагрузки между бюджетом и инвестором, а также от механизмов долгосрочной окупаемости через эксплуатацию объекта и проведение мероприятий.

Анна Швечикова