Воронежский минкульт: реконструкция театра оперы интересна многим компаниям

Идет подготовка ко второму этапу обновления Воронежского театра оперы и балета в облцентре на площади Ленина — реконструкции основного здания. Сроки начала работ зависят от решения вопроса с финансированием, но многие компании уже интересуются проектом. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры региона Мария Мазур сегодня, 21 мая.

По словам госпожи Мазур, первым этапом стало строительство репетиционного корпуса, который уже введен в эксплуатацию: «Сегодня мы этим очень гордимся, как гордятся и сами артисты. Каждая делегация, которая приезжает, в первую очередь идет смотреть именно это пространство»,— рассказала министр, подчеркнув, что теперь регион переходит к следующему этапу.

«Проектно-сметная документация театра у нас полностью готова. Вопрос остается только в финансировании. Как сказал Александр Викторович, этот вопрос сейчас решается. Мы все очень ждем, когда будет принято соответствующее решение»,— отметила Мария Мазур.

Комментируя появившуюся информацию об интересе к проекту со стороны госкорпорации «Ростех», министр не стала раскрывать участие потенциальных партнеров: «Вы знаете, реконструкцией театра очень многие интересуются. Поэтому комментировать конкретно, я не имею права. В соответствии с 44-ФЗ по итогам процедур будет определен подрядчик, и тогда мы официально узнаем, кто именно будет заниматься реконструкцией. Но интерес к проекту действительно высокий».

На этой неделе «Ростех» подтвердил «Ъ-Черноземье», что через свою структуру «Инфратех концессии» предложил региональным властям участие в реконструкции Воронежского театра оперы и балета, ранее оцененной в 6 млрд руб. Обсуждение инициативы находится на ранней стадии, параметры финансирования и модель управления объектом пока не раскрываются. Власти региона также официально не комментируют детали. По мнению экспертов, речь, вероятнее всего, может идти не о классической концессии, а о механизме проектного финансирования, позволяющем распределить бюджетную нагрузку на длительный период.

Анна Швечикова