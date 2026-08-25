«Ведомости»: власти могут обнулить пошлины на экспорт зерна до конца года

Минсельхоз готовит предложение об обнулении до конца года «плавающей» пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два осведомленных источника.

По сведениям собеседников издания, необходимость введения временного моратория объясняют обострением военных рисков в Черном и Азовском морях. На них приходится более 70% поставок зерна из России, напомнил источник. Ситуация в черноморской акватории привела к росту мировых цен на пшеницу. Экспортные сделки проходят по высокой цене, но продать зерно сложно из-за связанных с судоходством рисков, указывается в публикации.

От переизбытка предложения на внутреннем рынке зерна уже пострадали Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. На эти регионы приходится около половины объема российского экспорта зерна. В Краснодарском крае цена пшеницы опустилась до 9 тыс. руб. за т при себестоимости 12–13,5 тыс. руб./т.

«Плавающие» пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень ввели в 2021 году, чтобы стабилизировать цены на зерно на внутреннем рынке. При высоких мировых ценах пошлины стимулируют сохранение зерна на внутреннем рынке. Предполагается, что избыточные доходы от экспорта, переданные аграриями государству, возвращают в виде субсидий.