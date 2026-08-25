В Омске вступил в силу приговор бизнесмену, незаконно взявшему кредит на 231 млн руб.

Коллегия Омского областного суда оставила без изменения наказание бывшему руководителю компании «Актив Петролеум» Юрию Водолазскому, осужденному на два года колонии по делу о незаконном получении кредита (ст. 176 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Приговор экс-главе компании «Актив Петролеум», занимавшейся нефтетрейдерской деятельностью, Центральный районный суд Омска вынес в середине июня и назначил два года в колонии общего режима. Как рассказали в прокуратуре, по версии следствия, в августе 2021 года предприниматель по подложным документам незаконно получил кредит в Россельхозбанке в размере 232 млн руб.

После возбуждения уголовного дела бизнесмен более полутора лет скрывался от следствия. В феврале 2025 года он был задержан в Калининграде и конвоирован в Омск. Принадлежащие ему объекты недвижимости стоимостью более 140 млн руб. арестовали.

Илья Николаев