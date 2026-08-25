Фабрика «Фаворит» останется под управлением арбитражного управляющего еще на полгода

Арбитражный суд Новосибирской области продлил на шесть месяцев срок конкурсного производства в отношении ООО «Фабрика Фаворит», допустившего дефолт по облигациям. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Согласно решению суда, процедура банкротства предприятия — производителя молочной и масложировой продукции — продлена до 26 февраля 2027 года. Конкурсный управляющий Екатерина Майорова обязана представить отчет о результатах реализации имущества должника до 24 февраля 2027 года. Судья рассмотрит документ единолично.

ООО «Фабрика Фаворит» было признано банкротом в октябре прошлого года. С заявлением о введении в отношении предприятия процедуры наблюдения в арбитражный суд Новосибирской области обратился Россельхозбанк. Также заявления о вступлении в дело о банкротстве подали Альфа-банк, ООО «Юнилайн капитал менеджмент», Межрайонная ИФНС №17 по Новосибирской области и др. Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр, превышает 250 млн руб.

ООО «Фабрика Фаворит» зарегистрировано в Чулымском районе Новосибирской области в 2004 году в сфере производства сливочного и топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и пр. В сентябре 2024 года компания не исполнила обязательство по выплате дохода за 11-й купонный период на сумму 986,4 тыс. руб. по выпуску Фабрика Фаворит-БО-01 объемом 60 млн руб., 19 сентября по этому выпуску наступил фактический дефолт.

Лолита Белова