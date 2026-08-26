Сегодня исполняется 76 лет ректору МГИМО, академику РАН Анатолию Торкунову

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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Анатолий Торкунов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Его поздравляет академик РАН, основатель группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер:

— Анатолий Васильевич, я счастлив быть Вашим современником. Академик РАН, ректор одного из лучших университетов страны, чрезвычайный и полномочный посол — Вы необыкновенно умный, остроумный, образованный и добрый человек. Вам обязано не одно поколение выпускников, целая плеяда современных дипломатов, юристов, журналистов, экономистов, великолепно образованных мужчин и девушек получила свое образование в стенах МГИМО, который Вы фактически пересоздали и которым теперь руководите. Огромная честь для меня, что благодаря ИД «Коммерсантъ» я могу поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам здоровья и долгих лет.

Сегодня исполняется 55 лет президенту Российского еврейского конгресса Александру Генцису

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Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Александр Генцис

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Его поздравляет председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг:

— Уважаемый Александр Юрьевич! От всей души поздравляю Вас с 55-летием! Вы — человек кипучей энергии, добросовестный профессионал, талантливый фотохудожник и чуткий меценат. Ваши бизнес-успехи, творческие открытия, усилия, направленные на развитие и укрепление традиций еврейской благотворительности в России, и забота о том, чтобы евреи были защищены от проявлений антисемитизма, являются лучшим отражением Вашей многогранной личности. «Добродетели зрелой поры жизни — это плоды тех, более ранних добродетелей, ныне реализуемые в более обширных обстоятельствах»,— тонко заметил раввин Шимшон Гирш. Уверен, что обстоятельства будут Вам благоприятны и все Ваши планы принесут истинные плоды. Я хочу пожелать Вам радости от того, как воплощается задуманное, душевного покоя и семейного благополучия! Ад мэа вэ-эсрим!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»