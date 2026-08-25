Бразилец Савиньо стал игроком «Тоттенхема»

Бразильский вингер Савиньо подписал контракт с лондонским клубом «Тоттенхем». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Савиньо

Фото: Tyrone Siu / Reuters Савиньо

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Срок соглашения с игроком не уточняется. По данным журналиста Фабрицио Романо, за трансфер 22-летнего Савиньо «Тоттенхем» заплатил £85 млн с учетом бонусов. При этом портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в £30 млн.

«Мы очень рады, что он с нами. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним, помочь ему продолжать расти и увидеть, как он помогает команде»,— приводит пресс-служба клуба слова главного тренера Роберто Де Дзерби.

Ранее Савиньо выступал за «Манчестер Сити», вместе с которым стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Также он представлял бразильский «Атлетико Минейро», французский «Труа», голландский ПСВ и испанскую «Жирону».

В первом туре нового сезона Английской премьер-лиги «Тоттенхем» в гостях уступил «Брентфорду» со счетом 0:3. В следующем раунде лондонцы дома примут «Ньюкасл».

Арнольд Кабанов