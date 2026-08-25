Дмитрий Артюхов завершил «Честный маршрут» в Надымском районе

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) завершился восьмой ежегодный «Честный маршрут» губернатора Дмитрия Артюхова, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов (в центре)

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова Дмитрий Артюхов (в центре)

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

Глава округа отметил, что благодаря завершающемуся обновлению привокзальной площади аэропорта Надыма здание и территория вокруг преобразились. Также он указал, что город теперь своими силами обновляет дороги и проезды — на базе асфальтобетонного завода с недавнего времени выпускают свой бордюрный камень. «Осмотрел новый цех по глубокой переработке рыбы, его запуск позволил расширить ассортимент до 50 позиций. Многое идет в садики, школы и больницы округа, а также в магазины большинства наших городов. Вкусно — все-таки наша рыба самая лучшая»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Губернатор также заехал в Пангоды, где договорился с местными властями о подключении к газу Вечного огня и создании муралов с изображением местных участников спецоперации.

Восьмой «Честный маршрут» Дмитрия Артюхова начался 15 августа. Поездка стартовала с Ноябрьска — после этого господин Артюхов посетил Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале и населенные пункты Пуровского района. На обратной дороге в Салехард глава Ямала заедет в лагпункт Глухариный и оценит ремонт региональной трассы.

Ирина Пичурина