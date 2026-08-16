Губернатор Ямала Артюхов посетил Ноябрьск в рамках «Честного маршрута»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов посетил Ноябрьск, первый город в рамках поездки по региону «Честный маршрут», сообщил господин Артюхов в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

За время «Честного маршрута» Дмитрий Артюхов на автомобиле планирует проехать почти 1,5 тыс. километров, шесть муниципалитетов и 11 населенных пунктов, включая отдаленные микрорайоны и небольшие поселки, и завершит рабочую поездку в Салехарде. В ходе поездки губернатор намерен оценить состояние дорог, темпы строительства жилья и социальных объектов, а также встретиться с жителями.

Первым делом Дмитрий Артюхов открыл самую крупную больницу округа площадью 13 тыс. кв. м. Здание рассчитано на 1,4 тыс. посетителей в день. Старый корпус поликлиники, построенный 30 лет назад, позволял принимать 622 посетителя в смену, из-за чего врачам приходилось принимать по двое в одном кабинете. По словам губернатора, теперь в здании под одной крышей находятся врачи, полный спектр диагностики и передовое оборудование. Отметим, ключевыми темами маршрута Дмитрия Артюхова стали Год здоровья на Ямале и подготовка к 100-летию округа, которое будет отмечаться в 2030 году.

Вскоре губернатор традиционно проверил, как продвигается жилищное строительство в городе. «В квартале "И" растет крупнейший ЖК "Первый" — на месте бывших деревяшек; в микрорайоне "М" строим жилье для переселения 288 семей из аварийного фонда; в микрорайоне "Б" появятся ЖК "Таежный" и "Тихий" на 456 квартир, половина из которых — на продажу», — поделился глава региона в своих соцсетях. Глава региона также проверил ход строительства новых школ в 8-м микрорайоне и на улице Космонавтов. Сейчас в городе строятся три школы. В целом, с 2018 года уже открыли 17 новых школ.

Губернатор Ямала также успел вручить 400-й региональный материнский капитал семье Абаниных. Отметим, с текущего года материнский капитал увеличился до 1 млн руб. Дмитрий Артюхов пообщался с семьей, вручил цветы и сертификат в рамке. Кроме того, губернатор успел посетить патриотические сборы «КаДетство 2.0» и пообщаться с детьми в палатках.

Дмитрий Артюхов успел также встретиться с участниками специальной военной операции (СВО). На встрече, по его словам, они договорились расширить действие сертификата программы «Молодая семья». «Продлим срок действия сертификата до 12 декабря года, в котором он получен. Так ямальцы смогут реализовать выплату, даже если глава семьи во время выдачи документа будет находиться в зоне СВО», — объяснил губернатор Ямала.

Следующим городом в рамках «Честного маршрута» стал Муравленко.