АТОР: планы США аннулировать до 200 тыс. въездных виз не затронут россиян

Планы администрации США по аннулированию до 200 тыс. деловых и туристических виз не затронут путешественников из России, поскольку Штаты практически не выдают их россиянам с 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представители ассоциации отметили, что с отменами могут столкнуться только те, кто получил визу типов B1 (бизнес) или B2 (туризм или лечение) до 2022 года, уехал в США и подал прошение об убежище.

Представитель Госдепартамента США Томми Пиготт говорил, что вместе с министерством внутренней безопасности работает над выявлением и аннулированием неиммиграционных виз иностранцев, которые приехали в страну для краткосрочного пребывания, а затем подали заявления на получение убежища для постоянного проживания. Он не раскрыл количество виз, которые планируют аннулировать. Однако AP со ссылкой на документы Госдепа и чиновников уточняло, что ограничения затронут до 200 тыс. человек. Аннулировать планируют визы, выданные с 2016 по 2026 год.