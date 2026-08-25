AP: администрация Трампа готовится аннулировать до 200 тыс. виз

Администрация президента США Дональда Трампа готовится аннулировать деловые и туристические визы до 200 тыс. иностранцев, подававших заявления на получение убежища в США. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на источники и документы Госдепартамента.Если решение будет принято, это станет крупнейшим в истории США массовым аннулированием виз.

По информации агентства, Госдепартамент в координации с Министерством внутренней безопасности объявит об аннулировании так называемых виз B1 и B2, выданных в период с 2016 по 2026 год. Это должно произойти «в ближайшие недели».

Планы косвенно подтвердил представитель Госдепартамента Томми Пиготт. Он заявил, что его ведомство работает над выявлением и аннулированием неиммиграционных виз иностранцев, которые прибыли в США, сообщив о своем краткосрочном пребывании, а затем подали заявление на получение убежища для постоянного проживания. При этом он не стал озвучивать количество виз, которые могут быть аннулированы.

Источники AP уточняют, что отмена виз не обязательно приведет к немедленной депортации людей. Большинство лиц, в отношении которых в настоящее время рассматриваются дела о предоставлении убежища, будут переведены в другую категорию, но «потеряют свой статус деловых или туристических путешественников».

Визы категории B1 обычно выдаются для деловых поездок, а визы категории B2 — для туризма, посещения родственников или получения медицинской помощи. При выдаче этих виз заявителей просят подтвердить, что они намерены вернуться в свои страны и не будут запрашивать предоставление убежища в США.

Влад Никифоров