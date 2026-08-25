AP: администрация Трампа готовится аннулировать до 200 тыс. виз
Администрация президента США Дональда Трампа готовится аннулировать деловые и туристические визы до 200 тыс. иностранцев, подававших заявления на получение убежища в США. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на источники и документы Госдепартамента.Если решение будет принято, это станет крупнейшим в истории США массовым аннулированием виз.
По информации агентства, Госдепартамент в координации с Министерством внутренней безопасности объявит об аннулировании так называемых виз B1 и B2, выданных в период с 2016 по 2026 год. Это должно произойти «в ближайшие недели».
Планы косвенно подтвердил представитель Госдепартамента Томми Пиготт. Он заявил, что его ведомство работает над выявлением и аннулированием неиммиграционных виз иностранцев, которые прибыли в США, сообщив о своем краткосрочном пребывании, а затем подали заявление на получение убежища для постоянного проживания. При этом он не стал озвучивать количество виз, которые могут быть аннулированы.
Источники AP уточняют, что отмена виз не обязательно приведет к немедленной депортации людей. Большинство лиц, в отношении которых в настоящее время рассматриваются дела о предоставлении убежища, будут переведены в другую категорию, но «потеряют свой статус деловых или туристических путешественников».
Визы категории B1 обычно выдаются для деловых поездок, а визы категории B2 — для туризма, посещения родственников или получения медицинской помощи. При выдаче этих виз заявителей просят подтвердить, что они намерены вернуться в свои страны и не будут запрашивать предоставление убежища в США.
Администрация президента США Дональда Трампа в 2025 году аннулировала более 100 тысяч виз, что стало рекордным показателем за последние годы, превысив вдвое количество виз, аннулированных при бывшем президенте США Джо Байдене в 2024 году. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт сообщил, что визы были аннулированы иностранным гражданам, обвиненным или осужденным за преступления, включая нападение, кражу и вождение в нетрезвом виде, а также путешественникам, просрочившим деловые или туристические визы.
За второй срок президента Дональда Трампа Госдепартамент США аннулировал более 175 тысяч виз иностранцев, большинство из которых были аннулированы после «инцидентов с правоохранительными органами». Причины для аннулирования включали нарушение условий визы, совершение преступлений, призывы к насилию, мошенничество и угрозы национальной безопасности.
Ранее, 9 июня 2026 года, федеральный окружной суд в Бостоне признал недействительным ежегодный сбор в размере 100 тысяч долларов за визу H-1B, позволяющую нанимать иностранных специалистов, так как администрация президента США превысила полномочия, фактически введя налог без одобрения Конгресса. Помимо этого, с 30 апреля 2026 года США прекратили выдавать неиммиграционные визы заявителям, которые сообщают об опасениях преследования или жестокого обращения в своей стране, стремясь ограничить количество людей, обращающихся за убежищем после въезда по обычным визам.