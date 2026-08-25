Казахстан не будет поставлять нефть в Германию в ближайшие три месяца

Минэнерго Казахстана в ближайшие три месяца не намерено возобновлять поставки нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил глава ведомства Ерлан Аккенженов.

«На сегодняшний момент у нас в трехмесячных планах, которые мы получаем от ПАО "Транснефть", стоит ноль. То есть пока возобновление транзита по ветке "Дружба" не предусматривается»,— пояснил господин Аккенженов на брифинге (цитата по ТАСС).

Транзит нефти из Казахстана в Германию начали в 2023 году. Через два года республика стала вторым по величине поставщиком сырья в ФРГ (13%), уступая первенство США (15%). На 2026 год план Казахстана по поставкам нефти в Германию составлял 2,5 млн т. С 1 мая Россия прекратила транзит нефти из Казахстана в ФРГ по «Дружбе». Вице-премьер Александр Новак объяснил это решение отсутствием технических возможностей. Минэнерго Казахстана говорило, что может возобновить поставки нефти в Германию при достижении договоренности со всеми заинтересованными сторонами и устранении технических барьеров.