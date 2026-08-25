После пожара на Амурском ГХК госпитализировали пять человек

При пожаре на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) в Приамурье пострадали более пяти человек. Возгорание удалось локализовать. Об этом рассказали в пресс-службе АГХК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АМУРСКИЙ ГХК Фото: АМУРСКИЙ ГХК

Пять пострадавших с травмами разной степени доставили в больницы города Свободного, отметили на предприятии. Среди них — сотрудники организаций-подрядчиков. «Остальным, обратившимся с легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, оказана медицинская помощь»,— указано в публикации.

Распространение огня остановлено, ведется управляемое сжигание остатков технологических газов, подчеркнула пресс-служба. По предварительным данным, возгорание произошло на вспомогательном участке пиролизной установки. Основное оборудование АГХК не повреждено. Специалисты ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. Создана комиссия для расследования причин происшествия.

Пожар начался сегодня около 15:25 по местному времени (9:25 мск). Площадь возгорания не уточнялась. АГХК — один из крупнейших в мире проектов по производству полимеров. Проект реализуется совместно с китайской Sinopec, ей принадлежит доля в 40%. Предприятие начнет работу в 2027 году.