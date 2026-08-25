ВТБ первым на рынке запустил приоритетный маршрут в аэропортах. Для клиентов ВТБ Private Banking и «Привилегии» предусмотрены выделенные стойки регистрации на рейсы по России, отдельный от других пассажиров паспортный контроль и проход в зону предполетного досмотра, лента для досмотра багажа без общей очереди. Пока маршрут доступен на внутренних рейсах в аэропортах Внуково (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Кневичи (Владивосток). После прохождения предполетных процедур клиенты могут посетить бизнес-залы и рестораны за преференции от банка.

Национальная ассоциация операторов контейнерных складов предлагает Минпромторгу сформулировать единые режимные правила для всех объектов складского хранения. В распоряжении “Ъ” оказалось письмо председателя Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Артема Замараева главе Минпромторга Антону Алиханову. Но некоторые участники рынка считают, что реализовать такую идею будет сложно из-за специфики различных видов грузов и масштаба помещений для их хранения.

Новый закон о такси пока не привел к масштабному обновлению автопарков, пишет РБК. Почти через полгода после введения более строгих требований к автомобилям такси резкого обновления парков не отмечено. Таксопарки предпочитают вырабатывать ресурс и не торопятся покупать новые автомобили.