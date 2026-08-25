Застрелившего главу района Новосибирска приговорили к принудительным работам

Доволенский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор Евгению Пирко за непреднамеренное убийство на охоте главы администрации Ленинского района Новосибирска Александра Гриба. О завершении процесса сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Подсудимому назначили год принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы. Кроме того, его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с использованием огнестрельного оружия. Гражданские иски потерпевших были удовлетворены частично — двое родственников Александра Гриба получат по 1 млн руб. Также суд обратил в доход государства охотничий карабин, являющийся орудием преступления.

По версии следствия, вечером 1 октября 2025 года Александр Гриб вместе со знакомым охотился вблизи села Шагалка Доволенского района Новосибирской области. Евгений Пирко, преследовавший косуль, не убедившись, что на линии огня нет людей, выстрелил из карабина и попал в главу района. Тот скончался на месте.

Александра Стрелкова