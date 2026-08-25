При атаке дронов на Новошахтинский НПЗ никто не пострадал

Составлено ИИ-Ассистентъ

Это не первая атака на Новошахтинский НПЗ: 13 марта его работа уже приостанавливалась после падения беспилотников, а в июне 2022 года предприятие подвергалось атаке двух дронов.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о подобных инцидентах и в других районах области: в январе 2026 года беспилотники были сбиты в Миллеровском и Чертковском районах, а в октябре 2025 года дроны перехватывались в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах.