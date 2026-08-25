FT: незадолго до смерти владелец OnlyFans получил $700 млн дивидендов
Согласно годовой финансовой отчетности британской стриминговой платформы OnlyFans, которая будет подана регуляторам на этой неделе, ее владелец Леонид Радвинский незадолго до смерти получил дивиденды на $700 млн. Об этом сообщает Financial Times, которой удалось ознакомиться с документами.
Фото: @LeonidRadvinsky
Компания Fenix International, которой принадлежит OnlyFans, зафиксировала рост выручки до $1,6 млрд за финансовый год, закончившийся в ноябре 2025 года. Прибыль компании, в которой работает всего 47 человек, выросла на 5%, до $715 млн. Большая часть прибыли была выплачена в виде дивидендов Леониду Радвинскому.
Согласно отчетности, по итогам 2025 финансового года Радвинский получил $535 млн в виде дивидендов, а после окончания финансового года — еще $174 млн. Годом ранее дивиденды Радвинского составили $497 млн.
В марте 2026 года бизнесмен скончался от рака в возрасте 43 лет, оставив после себя состояние почти $5 млрд.
Леонид Радвинский купил OnlyFans в 2018 году и контролировал платформу через свою компанию Fenix International. С 2021 года он был единственным акционером компании. По данным Bloomberg, с того момента он получил более $1,8 млрд дивидендов от бизнеса.
Леонид Радвинский, украинско-американский миллиардер, приобрел OnlyFans в 2018 году и с 2021 года стал единственным акционером компании Fenix International, через которую он контролировал платформу.
Fenix International, владеющая OnlyFans, вела переговоры о продаже компании. В мае 2025 года Reuters сообщало, что Fenix International ведет переговоры о продаже OnlyFans группе инвесторов за $8 млрд. В феврале 2026 года Bloomberg информировал о переговорах с инвестиционной компанией Architect Capital о продаже 60%-ной доли, оценивая сделку примерно в $3,5 млрд без учета долга, или в $5,5 млрд с учетом долга.