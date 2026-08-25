FT: незадолго до смерти владелец OnlyFans получил $700 млн дивидендов

Согласно годовой финансовой отчетности британской стриминговой платформы OnlyFans, которая будет подана регуляторам на этой неделе, ее владелец Леонид Радвинский незадолго до смерти получил дивиденды на $700 млн. Об этом сообщает Financial Times, которой удалось ознакомиться с документами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @LeonidRadvinsky Фото: @LeonidRadvinsky

Компания Fenix International, которой принадлежит OnlyFans, зафиксировала рост выручки до $1,6 млрд за финансовый год, закончившийся в ноябре 2025 года. Прибыль компании, в которой работает всего 47 человек, выросла на 5%, до $715 млн. Большая часть прибыли была выплачена в виде дивидендов Леониду Радвинскому.

Согласно отчетности, по итогам 2025 финансового года Радвинский получил $535 млн в виде дивидендов, а после окончания финансового года — еще $174 млн. Годом ранее дивиденды Радвинского составили $497 млн.

В марте 2026 года бизнесмен скончался от рака в возрасте 43 лет, оставив после себя состояние почти $5 млрд.

Леонид Радвинский купил OnlyFans в 2018 году и контролировал платформу через свою компанию Fenix International. С 2021 года он был единственным акционером компании. По данным Bloomberg, с того момента он получил более $1,8 млрд дивидендов от бизнеса.

Евгений Хвостик