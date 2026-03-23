Умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский

Умер владелец OnlyFans, миллиардер Леонид Радвинский. Ему было 43 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании. В сообщении уточняется, что господин Радвинский умер от рака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Радвинский

Леонид Радвинский

«Мы глубоко опечалены известием о смерти Лео Радвинского. Лео мирно скончался после долгой борьбы с раком... Его семья просит соблюдать конфиденциальность в это трудное время»,— заявили в OnlyFans.

Леонид Радвинский родился в 1982 году в Одессе. Когда он был ребенком, его семья переехала в Чикаго, США. Господин Радвинский изучал экономику в Северо-Западном университете в штате Иллинойс, окончил вуз в 2002 году.

Леонид Радвинский купил OnlyFans в 2018 году и контролировал платформу через свою компанию Fenix International. С 2021 года он был единственным акционером компании. По данным Bloomberg, с того момента он получил более $1,8 млрд дивидендов от бизнеса. В 2024 году компания сообщила о более чем 4,6 млн аккаунтов создателей контента и около 377 млн подписчиков. OnlyFans отчиталась о выручке в $1,4 млрд. В том же году господин Радвинский передал владение компанией в траст.