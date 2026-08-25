В России достроили полигон для проверки технологий ВСМ

РЖД и Нацпроектстрой завершили строительство полигона Саблино-Тосно. Он предназначен для тестирования технологий высокоскоростной магистрали (ВСМ), сообщил Минтранс.

«Здесь под нагрузкой поездов "Сапсан" проведут комплексные испытания конструкции пути будущей ВСМ — от земляного полотна до безбалластного основания»,— пояснили в министерстве (цитата по ТАСС).

Также на полигоне протестируют стрелочные переводы, рельсовые скрепления и цифровые системы управления. Для отслеживания состояния всех элементов инфраструктуры задействуют более 1,5 тыс. датчиков. Результаты испытаний «подтвердят работоспособность конструкций в условиях, максимально приближенных к реальным», добавил Минтранс.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируют запустить в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Дорога предполагает эксплуатацию поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч. В июле завод «Уральские локомотивы» показал переднюю часть поездов для ВСМ.