Завод «Уральские локомотивы» показал переднюю часть поездов для ВСМ

На заводе «Уральские локомотивы» завершили примерку ключевых элементов поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург — головного и носового обтекателей. Об этом сообщает сообщество проекта ВСМ в соцсети «ВКонтакте».

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Этап примерки нужен для того, чтобы подтвердить проектные параметры и подготовить поезд к дальнейшим испытаниям. «Процедура позволила проверить геометрию деталей, точность их сопряжения с кузовом вагона и работу подвижных частей»,— указано в сообщении.

Сам головной модуль представляет собой стеклопластиковую оболочку с металлическими закладными частями и отвечает за герметичность кабины машиниста при движении до 400 км/ч. Изделия произвели на предприятии-партнере в Челябинске, цвет модулей совпадает с дизайном состава ВСМ.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом станет первой в России. Время в пути между столицами сократится до 2 часов 15 минут, а ежегодный пассажиропоток к 2030 году вырастет до 23 млн человек. Строительные работы на участках ВСМ начались в феврале 2026 года. По плану ввести ее в эксплуатацию должны уже в 2028 году.