Спасатели нашли четвертый смытый рекой контейнерный дом на Сахалине
Спасатели обнаружили четвертый контейнерный дом, который унесло в реку на Сахалине из-за паводка. Об этом сообщили ТАСС в управлении МЧС России по Сахалинской области.
«Обнаружен четвертый домик в 7 км от базы отдыха. Пропавших людей внутри нет. Поиски продолжаются»,— указали в ведомстве.
23 августа на базе отдыха у Лесогорских термальных источников в Углегорском районе речной паводок смыл гостевые домики. Из 11 находившихся там туристов двое пропали без вести. СКР начал проверку по факту ненадлежащего оказания услуг. Три гостевых дома спасатели нашли 25 августа, но людей в них также не оказалось.
Паводок на Сахалине, в результате которого 23 августа 2026 года были смыты гостевые домики на базе отдыха у Лесогорских термальных источников, произошел на фоне циклона, обрушившегося на регион 20 августа. Этот циклон затронул 13 районов Сахалинской области, и из-за сильных ливней ожидался подъем воды в реках до двух метров.
Похожие инциденты с паводками и пропавшими туристами ранее происходили и в других регионах: например, 5 августа 2026 года в Красноярском крае во время сплава по реке Кан пропала семья из трех человек, которую позже нашли спасатели. В апреле 2026 года в Алтайском крае из-за паводка было затоплено более 140 домов и 335 приусадебных участков, что потребовало развертывания оперативных групп МЧС и проведения ледовых взрывов на реках. Осенью 2025 года в Сочи вертолет МЧС эвакуировал группу из восьми туристов, включая двоих детей, которые оказались отрезанными из-за резкого подъема воды в реке Уруштен после продолжительных дождей.