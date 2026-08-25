Спасатели нашли четвертый смытый рекой контейнерный дом на Сахалине

Спасатели обнаружили четвертый контейнерный дом, который унесло в реку на Сахалине из-за паводка. Об этом сообщили ТАСС в управлении МЧС России по Сахалинской области.

«Обнаружен четвертый домик в 7 км от базы отдыха. Пропавших людей внутри нет. Поиски продолжаются»,— указали в ведомстве.

23 августа на базе отдыха у Лесогорских термальных источников в Углегорском районе речной паводок смыл гостевые домики. Из 11 находившихся там туристов двое пропали без вести. СКР начал проверку по факту ненадлежащего оказания услуг. Три гостевых дома спасатели нашли 25 августа, но людей в них также не оказалось.