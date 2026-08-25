В Армении назвали вероятного нового посла в России
Рast.am: новым послом в России станет замглавы МИД Армении Сафарян
Заместителя министра иностранных дел Армении Мнацакана Сафаряна могут назначить новым послом в России. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание past.am. В ведомстве господин Сафарян курирует евразийское направление.
На прошлой неделе газета «Жоговурд» со ссылкой на источники сообщала о намерении премьер-министра Никола Пашиняна сменить руководителя диппредставительства в Москве. Утверждалось, что работой Гургена Арсеняна недовольны в Ереване. Официально армянские власти эти сообщения не комментировали.
Господин Арсенян был назначен послом в России в августе 2024 года. Прежде он был депутатом парламента Армении, входил во фракцию «Гражданский договор». Среди прочего, он заявлял, что надеется «смягчить острые углы в отношениях Армении и России, изменить алгоритм разговора, отношений между странами».
В июле 2024 года Ереван объявил о планах сменить посла в России, что произошло на фоне публичных заявлений бывшего посла Вагаршака Арутюняна о важности союза с Россией, которые в МИД РФ высоко оценили. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил перед Гургеном Арсеняном задачу по переформатированию связей с армянской диаспорой в России и нейтрализации активности оппозиционного Союза армян России.
Отношения между Арменией и Россией обострились к июлю 2026 года из-за стремления Еревана к вступлению в Евросоюз, при том что Армения является членом Евразийского экономического союза. В мае 2026 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Никол Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией, обвиняя его в попытках заработать авторитет на Западе.
7 мая 2026 года посла Армении в Москве Гургена Арсеняна вызвали в российский МИД из-за предоставления площадки президенту Украины Владимиру Зеленскому для «антироссийских высказываний». Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян 1 июля 2026 года заявил, что Ереван заинтересован в продолжении диалога с Москвой и развитии двусторонних отношений, и контакты в ближайшее время должны состояться.