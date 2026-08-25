В Армении назвали вероятного нового посла в России

Заместителя министра иностранных дел Армении Мнацакана Сафаряна могут назначить новым послом в России. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание past.am. В ведомстве господин Сафарян курирует евразийское направление.

На прошлой неделе газета «Жоговурд» со ссылкой на источники сообщала о намерении премьер-министра Никола Пашиняна сменить руководителя диппредставительства в Москве. Утверждалось, что работой Гургена Арсеняна недовольны в Ереване. Официально армянские власти эти сообщения не комментировали.

Господин Арсенян был назначен послом в России в августе 2024 года. Прежде он был депутатом парламента Армении, входил во фракцию «Гражданский договор». Среди прочего, он заявлял, что надеется «смягчить острые углы в отношениях Армении и России, изменить алгоритм разговора, отношений между странами».