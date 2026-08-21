В Армении сообщили о планах Пашиняна сменить посла в России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует сменить посла республики в России. Об этом сообщила армянская газета «Жоговурд» со ссылкой на источники в правительстве. Сейчас этот пост занимает Гурген Арсенян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Армении в России Гурген Арсенян

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Посол Армении в России Гурген Арсенян

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Газета отмечает, что господин Пашинян недоволен работой господина Арсеняна из-за напряженности в армяно-российских отношениях. Пока неизвестно, кто может стать новым послом. Гурген Арсенян получил назначение в августе 2024 года.

Отношения между Россией и Арменией обострились из-за планов Еревана вступить в Евросоюз. С мая Россия последовательно запрещала поставки различной армянской продукции, в том числе алкоголя, овощей, фруктов и цветов. Российские власти настаивают, что меры обусловлены необходимостью обеспечить безопасность потребителей. По данным «Ъ», в России допускали разрыв газовых контрактов с Арменией, в случае, если страна выйдет из ЕАЭС и начнет сближение с ЕС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ереван отключают от ЕС».