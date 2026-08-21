В Армении сообщили о планах Пашиняна сменить посла в России
«Жоговурд»: Пашинян отзовет посла Армении в России Гургена Арсеняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует сменить посла республики в России. Об этом сообщила армянская газета «Жоговурд» со ссылкой на источники в правительстве. Сейчас этот пост занимает Гурген Арсенян.
Посол Армении в России Гурген Арсенян
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Газета отмечает, что господин Пашинян недоволен работой господина Арсеняна из-за напряженности в армяно-российских отношениях. Пока неизвестно, кто может стать новым послом. Гурген Арсенян получил назначение в августе 2024 года.
Отношения между Россией и Арменией обострились из-за планов Еревана вступить в Евросоюз. С мая Россия последовательно запрещала поставки различной армянской продукции, в том числе алкоголя, овощей, фруктов и цветов. Российские власти настаивают, что меры обусловлены необходимостью обеспечить безопасность потребителей. По данным «Ъ», в России допускали разрыв газовых контрактов с Арменией, в случае, если страна выйдет из ЕАЭС и начнет сближение с ЕС.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ереван отключают от ЕС».
В августе 2024 года президент Армении Ваагн Хачатурян назначил Гургена Арсеняна новым послом в России по предложению премьер-министра Никола Пашиняна. Господин Арсенян ранее был депутатом от правящей партии «Гражданский договор».
В мае 2026 года посла Армении в Москве Гургена Арсеняна вызвали в российский МИД из-за предоставления трибуны президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Российская сторона выразила «категорическую неприемлемость» озвучивания антироссийских угроз, на что Никол Пашинян заявил, что не должен цензурировать выступления участников.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в июле 2026 года договорился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным об отмене ограничений на импорт армянских товаров в Россию. Ранее, с конца мая 2026 года, Россия постепенно вводила ограничения на импорт армянских цветов, овощей, фруктов, алкоголя и минеральной воды, объясняя это фитосанитарными нормами.