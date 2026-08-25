Вице-губернатор Томской области назначена замруководителя Россотрудничества

Заместителем руководителя Россотрудничества назначена вице-губернатор Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Пост томского вице-губернатора госпожа Киселева занимала с октября 2023 года. В ноябре прошлого года, как писал «Ъ-Сибирь», глава региона Владимир Мазур принял решение об упразднении должности заместителя губернатора — руководителя аппарата главы региона. Находящиеся в ведении вице-губернатора Наталии Киселевой подразделения распределили между другими ведомствами.

Наталия Киселева в 1999 году окончила Российский государственный педагогический университет им. Герцена по специальности «математика и информатика». В 2018 году окончила магистратуру НИУ ВШЭ по программе «государственное и муниципальное управление», специализация «управление образованием».

В 2017 году она руководила департаментом конкурсных программ сферы образования Института ускорения экономического развития «Рыбаков фонд». Спустя год заняла пост замминистра образования Московской области, а в 2020 году перешла на работу заместителем руководителя столичного департамента образования и науки.

Александра Стрелкова