Помещение бывшей муниципальной аптеки продают в Новосибирске за 37 млн рублей

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска выставил на аукцион помещение бывшей муниципальной аптеки в Кировском районе. Лот площадью 645,5 кв. м находится на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Оловозаводская, 1/2. Начальная стоимость составляет 37 млн руб. Аукцион состоится 21 сентября.

Торги проводятся в рамках прогнозного плана приватизации. Всего в соответствии с документом муниципалитет планирует реализовать восемь подобных объектов недвижимости.

Решение о приватизации МП «Новосибирская аптечная сеть» было принято в октябре 2024 года. Уставный капитал предприятия на тот момент составлял 126,9 млн руб. В него входили 30 аптек и аптечных пунктов, семь офтальмологических кабинетов и пять производственных отделов по изготовлению оптики.

Лолита Белова