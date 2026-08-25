Трамп назвал премьера Канады клоуном из-за срыва торговой сделки

Президент США Дональд Трамп раскритиковал канадские власти за срыв торговой сделки между странами. По его словам, Штаты «десятилетиями тянули Канаду на себе». Господин Трамп считает, что США «всегда будут намного больше, богаче и сильнее» Канады. Он назвал премьер-министра Канады Марка Карни «губернатором», а главу канадской провинции Онтарио Дуга Форда осудил за «много пустых обещаний».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / AP Фото: Evelyn Hockstein / AP

«Большая часть электроэнергии, нефти и газа, которые получает Канада, транспортируется через США. Кто-то должен заставить этих клоунов прийти в себя, иначе последствия для Канады будут гораздо хуже! Уровень безработицы в Канаде сейчас составляет 10%... Их предприятия бегут в Штаты, и все это из-за их провальной политики и некомпетентного руководства!» — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

22 августа сорвались переговоры в Вашингтоне между министром Канады по торговле Домиником Лебланом и торгпредом США Джеймисоном Гриром. После этого администрация США ввела 50-процентные пошлины на импорт части канадских товаров общей стоимостью около $20 млрд. Оттава пообещала с 8 сентября ответить зеркальными мерами — «доллар за доллар».

Подробности — в материале «Ъ» «Соседи не договорились».