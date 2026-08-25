Директора «Енисей-Лянму» осудят за загрязнение почвы в Красноярском крае

Енисейский райсуд Красноярского края рассмотрит уголовное дело в отношении директора лесоперерабатывающего предприятия «Енисей-Лянму». Ей вменяют в вину нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленного объекта, повлекшем тяжкие последствия (ст. 246 УК РФ), сообщила прокуратура региона.

По версии следствия, в 2025 году в ходе проверки сотрудники надзорного ведомства обнаружили в поселке Абалаково залежи отходов от вырубки леса, образовавшихся от работы ООО «Енисей-Лянму». Фигурантка дела, как установили правоохранители, намеренно складировала их для экономии средств.

Когда территории производственной площадки перестало хватать, свалка вышла за ее границы в лес. Отходы покрыли более 26 тыс. кв. м, говорится в сообщении прокуратуры. За период работы организации почва деградировала до IV степени, плодородный слой уничтожен без возможности восстановления. Ущерб окружающей среде следствие оценило примерно в 27 млн руб.

Свою вину глава компании отрицает. По ее словам, за экологическую безопасность на предприятии отвечал другой сотрудник, которого уже нет в живых. На имущество обвиняемой, в числе которого шесть жилых помещений, три земельных участка и два автомобиля, наложен арест.

Александра Стрелкова