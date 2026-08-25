Bloomberg: сделку США и Канады в последний момент сорвал американский министр торговли

Переговоры между США и Канадой о торговой сделке сорвались в самый последний момент из-за давления со стороны министра торговли Говарда Латника, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Чиновник посчитал проект соглашения слишком щедрым по отношению к Оттаве.

Канадская сторона обвинила его в том, что он начал менять условия сделки прямо на ходу. Причем в последние дни переговоров он начал вести параллельный диалог лично с премьер-министром Марком Карни, хотя главным переговорщиком от американской делегации был торговый представитель США Джеймисон Грир.

Согласно данным Bloomberg, господин Латник настоял на отмене уступки Канаде, которая снизила бы пошлину с 50% до 25% на определенную квоту импорта канадского металла. Собеседники агентства говорят, что на этом настаивали представители американских сталелитейных и алюминиевых компаний. Срывом переговоров они довольны, пишет Bloomberg.

Неясно, намеревался ли министр сорвать соглашение или действительно поменять его условия. Один из источников агентства отметил, что, судя по всему, он делал ставку на то, что Канада примет новые условия. Однако премьер-министр Канады заявил, что новые требования США были чрезмерными.

Из-за срыва переговоров президент США Дональд Трамп намерен ввести новые 50-процентные пошлины на часть канадских товаров, а премьер-министр Канады Марк Карни пообещал принять ответные меры.

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