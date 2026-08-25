Bloomberg: сделку США и Канады в последний момент сорвал американский министр торговли
Bloomberg назвало причину срыва торговой сделки между США и Канадой
Переговоры между США и Канадой о торговой сделке сорвались в самый последний момент из-за давления со стороны министра торговли Говарда Латника, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Чиновник посчитал проект соглашения слишком щедрым по отношению к Оттаве.
Канадская сторона обвинила его в том, что он начал менять условия сделки прямо на ходу. Причем в последние дни переговоров он начал вести параллельный диалог лично с премьер-министром Марком Карни, хотя главным переговорщиком от американской делегации был торговый представитель США Джеймисон Грир.
Согласно данным Bloomberg, господин Латник настоял на отмене уступки Канаде, которая снизила бы пошлину с 50% до 25% на определенную квоту импорта канадского металла. Собеседники агентства говорят, что на этом настаивали представители американских сталелитейных и алюминиевых компаний. Срывом переговоров они довольны, пишет Bloomberg.
Неясно, намеревался ли министр сорвать соглашение или действительно поменять его условия. Один из источников агентства отметил, что, судя по всему, он делал ставку на то, что Канада примет новые условия. Однако премьер-министр Канады заявил, что новые требования США были чрезмерными.
Из-за срыва переговоров президент США Дональд Трамп намерен ввести новые 50-процентные пошлины на часть канадских товаров, а премьер-министр Канады Марк Карни пообещал принять ответные меры.
Подробнее — в материале «Ъ» «Соседи не договорились».
Переговоры между США и Канадой по торговой сделке в августе 2026 года изначально касались снижения американских пошлин на канадскую сталь и алюминий с 50% до 25%, а на автомобили — с 25% до 15%. Взамен канадский премьер Марк Карни обещал убедить провинции вернуть американский алкоголь на полки магазинов, бойкот которого был объявлен в начале 2025 года в ответ на односторонние пошлины США.
За несколько дней до истечения срока переговоров, 19 августа 2026 года, президент США Дональд Трамп отложил введение новых 50-процентных пошлин на канадские товары на три дня, объявив о достижении договоренностей по расширению трубопроводной системы Keystone XL. Однако, уже 21 августа 2026 года, переговоры между министром Канады по торговле Домиником Лебланом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром завершились провалом, при этом канадский премьер Марк Карни заявил о внесённых в последний момент несправедливых изменениях в условиях сделки.
Канада ввела ответные пошлины на американские товары по принципу «доллар за доллар», которые вступили в силу 8 сентября 2026 года, в ответ на американские 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров общей стоимостью около 20 миллиардов долларов, включая хоккейную экипировку, молочные продукты, вино и мебель. Дональд Трамп заявил, что Канада больше не будет рассматриваться как государство, с которым трудно вести дела, и ввёл новые пошлины, используя статью 338 Тарифного акта 1930 года, которая позволяет президенту вводить пошлины без одобрения Конгресса в случае дискриминации американского бизнеса.