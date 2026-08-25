Российские потребители все чаще стали покупать золотые слитки в ювелирных сетях

Российские ювелирные сети наращивают темпы продажи золотых слитков. Так, в Sunlight число заказов на такие позиции в январе—июле 2026 года выросло втрое, рассказали “Ъ” в сети. При этом средний чек в июле составил 74 тыс. руб.,— в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Стабильный рост спроса на слитки фиксируют и в «UVI Золото», не раскрывая конкретных данных.

У банков продажи слитков в 2026 году тоже росли, но не такими заметными темпами. В Россельхозбанке, например, по итогам первой половины 2026 года сообщали, что реализация слитков за этот период увеличилась на 31% год к году. Отчасти разница связана с эффектом низкой базы в рознице: многие ритейлеры начали торговать слитками только год-два назад.

Ритейлеры связывают рост интереса покупателей к слиткам с волатильностью мировых цен на золото: в начале 2026 года котировки приблизились к отметке в $5 тыс. за унцию — рекордному уровню за всю историю наблюдений. После этого цена перешла к коррекции, а к лету вновь пошла вверх. К концу августа она поднялась выше уровня $4,6 тыс. за унцию на спот-рынке, увеличившись почти на 17% с начала месяца.

Подробнее — в материале «Ъ» «Золото слилось в сети».