Золото слилось в сети

Российские ювелирные сети наращивают темпы продажи золотых слитков. Для сетей это выгодно, поскольку реализация традиционных украшений за первую половину 2026 года сократилась на 11%. Однако инвестиции в слитки из-за высоких наценок ритейлеров и банковских спредов могут быть выгодными только в долгосрочной перспективе — от пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российские потребители все чаще покупают золотые слитки в ювелирных сетях. Так, в Sunlight число заказов на такие позиции в январе—июле 2026 года выросло втрое, рассказали “Ъ” в сети. При этом средний чек в июле составил 74 тыс. руб.,— в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Стабильный рост спроса на слитки фиксируют и в «UVI Золото», не раскрывая конкретных данных.

У банков продажи слитков в 2026 году тоже росли, но не такими заметными темпами. В Россельхозбанке, например, по итогам первой половины 2026 года сообщали, что реализация слитков за этот период увеличилась на 31% год к году. Отчасти разница связана с эффектом низкой базы в рознице: многие ритейлеры начали торговать слитками только год-два назад.

Ритейлеры связывают рост интереса покупателей к слиткам с волатильностью мировых цен на золото: в начале 2026 года котировки приблизились к отметке в $5 тыс. за унцию — рекордному уровню за всю историю наблюдений. После этого цена перешла к коррекции, а к лету вновь пошла вверх. К концу августа она поднялась выше уровня $4,6 тыс. за унцию на спот-рынке, увеличившись почти на 17% с начала месяца.

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Розничные клиенты сейчас стали лучше разбираться в механике получения прибыли от вложений в физическое золото, и потому при снижении цен начинают покупать слитки активнее, отмечает управляющий директор департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка (ГПБ) Татьяна Берман. Например, в июне-июле этого года спрос на слитки в розничном сегменте у ГПБ был чуть выше среднего по году, и это, как считает госпожа Берман, было связано как раз с кратковременным снижением цены грамма по сравнению с началом года.

Но золотые слитки, которые продаются в ювелирных сетях и на маркетплейсах, скорее можно рассматривать как подарок или сувенир, говорит СЕО ювелирного бренда Sokolov Николай Поляков. Эта компания не продает слитки в рознице, реализует их со своего аффинажного завода только по заказу банкам.

Ювелирные сети из-за особенностей своего ценообразования и себестоимости производства продают слитки с наценкой. Цена в рознице зависит от веса слитка: в стограммовом средняя цена 1 грамма металла, по данным на август, будет стоить в районе 12,4 тыс. руб., а слиток весом 1 грамм обойдется уже примерно в 14 тыс., объясняют в UVI. Разница с ценой, которую предлагают банки, может быть больше 20%, отмечает Татьяна Берман.

Продать слиток банку или сдать его в ломбард можно, но они будут готовы принять его с большим спредом, даже ниже учетной цены ЦБ РФ (11,9 тыс. руб. на 22 августа), говорит Николай Поляков. В условиях текущего роста стоимости металла инвестиции в слитки имеют смысл, но это выгодно только как вложение вдолгую — от пяти лет, считает он. По словам господина Полякова, ажиотажный спрос на слитки был в 2022 году, когда был отменен НДС при продаже физлицам: «Позже потребитель понял, что обналичить слиток не так-то просто и не всегда выгодно».

Но для ювелирных сетей торговля золотыми слитками может быть дополнительным источником дохода в условиях снижения спроса на украшения. Согласно данным «Чек индекса», в январе—июне 2026 года число покупок ювелирных изделий снизилось на 11% год к году.

Виктория Колганова, Виталий Гайдаев