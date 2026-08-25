Спрос на поездки в Крым упал вдвое по итогам лета

Составлено ИИ-Ассистентъ

Спрос на путешествия по России летом 2026 года в целом упал на 7-19%, при этом сократилась и продолжительность поездок — с семи до шести ночей, а также интервал между бронированием и заездом уменьшился до пяти недель, о чем сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Наибольшей популярностью среди туристов летом 2026 года пользовались Анапа, Карачаево-Черкесия, Мурманск, Тверская область, алтайский курорт Манжерок и Золотое кольцо. При этом продажи туров в Сочи снизились на 10-20%, а в Крым пришлось около 6% всех туров по России.

Севастополь стал лидером по снижению спроса на гостиницы летом 2026 года, где число бронирований на июль и август сократилось на 43,1% по сравнению с прошлым годом. Объем бронирований в Крыму снизился почти на 31%, а число отмен выросло почти на 88%, что связано с транспортными сложностями, перебоями в работе инфраструктуры и общей осторожностью туристов. В июне 2026 года спрос на внутренний туризм сократился на 12% год к году, а число бронирований отелей в Краснодарском крае упало на 24%, при этом процент отказов от бронирований вырос до 45% по сравнению с 30% в 2025 году. В то же время из топ-10 регионов по бронированию отелей выпал Крым, который в апреле занимал седьмую позицию.

В июне 2026 года спрос на Крым рухнул на 50% к маю из-за негативного информационного фона, связанного с перебоями в поставках топлива, подачей электричества, железнодорожным сообщением и ограничениями движения на Крымском мосту. В конце мая 2026 года в Крыму ввели ограничения на продажу бензина, что также повлияло на ситуацию. Сочи теряет туристов из-за нестабильной работы аэропорта, а снижение спроса на этот курорт, по оценкам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, составило 13-14%.

В 2025 году продажи туров на курорты Краснодарского края в высокий сезон снизились почти на 20%, а часть туристов переориентировалась на отдых в Крыму. Доля Краснодарского края в структуре гостиничных бронирований на июль—август 2025 года упала на 26,7% год к году из-за разлива мазута в конце декабря 2024 года в Керченском проливе, что привело к закрытию части пляжей.