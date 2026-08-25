Спрос на поездки в Крым упал вдвое по итогам лета
По итогам лета ключевые российские курортные регионы продемонстрировали снижение доли в общем объеме бронирований. В случае Краснодарского края спрос сократился с 13,6% до 12,4%, Крыма — более чем в два раза. Это связано и с общим падением популярности отдыха в России (на 5–6%), и с перераспределением оставшегося потока на другие регионы.
Краснодарский край сформировал 12,4% от общего объема гостиничных бронирований по России на июнь—август 2026 года, подсчитали в системе управления продажами Travelline. За год показатель сократился на 1,2 процентного пункта (п. п.). Снижение показали и другие ключевые российские курортные регионы. Так, доля Крыма в общем объеме летних бронирований сократилась более чем в два раза — с 3,4% до 1,5%. Ставропольский край показал менее выраженное снижение — с 1,7% до 1,6%.
Подробнее — в материале «Ъ» «Турпоток обогнул курорты».
Спрос на путешествия по России летом 2026 года в целом упал на 7-19%, при этом сократилась и продолжительность поездок — с семи до шести ночей, а также интервал между бронированием и заездом уменьшился до пяти недель, о чем сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Наибольшей популярностью среди туристов летом 2026 года пользовались Анапа, Карачаево-Черкесия, Мурманск, Тверская область, алтайский курорт Манжерок и Золотое кольцо. При этом продажи туров в Сочи снизились на 10-20%, а в Крым пришлось около 6% всех туров по России.
Севастополь стал лидером по снижению спроса на гостиницы летом 2026 года, где число бронирований на июль и август сократилось на 43,1% по сравнению с прошлым годом. Объем бронирований в Крыму снизился почти на 31%, а число отмен выросло почти на 88%, что связано с транспортными сложностями, перебоями в работе инфраструктуры и общей осторожностью туристов. В июне 2026 года спрос на внутренний туризм сократился на 12% год к году, а число бронирований отелей в Краснодарском крае упало на 24%, при этом процент отказов от бронирований вырос до 45% по сравнению с 30% в 2025 году. В то же время из топ-10 регионов по бронированию отелей выпал Крым, который в апреле занимал седьмую позицию.
В июне 2026 года спрос на Крым рухнул на 50% к маю из-за негативного информационного фона, связанного с перебоями в поставках топлива, подачей электричества, железнодорожным сообщением и ограничениями движения на Крымском мосту. В конце мая 2026 года в Крыму ввели ограничения на продажу бензина, что также повлияло на ситуацию. Сочи теряет туристов из-за нестабильной работы аэропорта, а снижение спроса на этот курорт, по оценкам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, составило 13-14%.
В 2025 году продажи туров на курорты Краснодарского края в высокий сезон снизились почти на 20%, а часть туристов переориентировалась на отдых в Крыму. Доля Краснодарского края в структуре гостиничных бронирований на июль—август 2025 года упала на 26,7% год к году из-за разлива мазута в конце декабря 2024 года в Керченском проливе, что привело к закрытию части пляжей.