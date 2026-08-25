Более половины россиян удовлетворены медобслуживанием по ОМС

“Ъ” обратил внимание на публикацию данных мониторинга Минздрава, согласно которым в июле 2026 года 57,3% россиян остались удовлетворены качеством медицинской помощи. С начала года этот показатель колеблется в пределах 56–58%, при этом он заметно отличается от региона к региону. Так, по итогам июля меньше всего довольных качеством медпомощи оказалось в Еврейской автономной области (41,6%), а больше всего удовлетворены ей оказались респонденты из Чечни (83%).

Исследование, как пояснил “Ъ” руководитель лаборатории Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Владимир Выскочков, проводится ежемесячно. Опрос проводят страховые медицинские организации ОМС через ежемесячные телефонные обзвоны. Выборка рассчитывается для каждого региона индивидуально и учитывает место проживания, пол и возраст респондентов. На момент исследования участники не должны получать медицинскую помощь. Анкета содержит 16 вопросов: от записи и времени ожидания до комфорта и отношения персонала, но в официальном показателе учитываются только варианты «по большей части удовлетворен» и «абсолютно удовлетворен».

В 14 регионах больше половины жителей недовольны медобслуживанием. “Ъ” спросил у «отстающих» субъектов, какие меры они принимают для улучшения ситуации, на запрос ответили не все.

Подробнее — в материале «Ъ» «Качество медицины измерили опросами».