Разведка Израиля узнала о планах Турции нарастить военный контингент в Сирии

Израильская разведка получила достоверные данные о намерении Турции значительно расширить военное присутствие в Сирии. Об этом заявил израильский посол в США Йехиэль Лейтер.

«Мы не стремимся к эскалации или войне ни с Турцией, ни с Сирией. Но красная линия была пересечена», — сказал господин Лейтер в интервью The Jerusalem Post. Военная разведка Израиля также фиксировала усиленные попытки сирийского руководства восстановить свои ВВС в последние недели, писал «Ъ».

Наращивание военного контингента Турции в Сирии, по словам Йехиэля Лейтера, противоречит договоренностям Дамаска и Тель-Авива. Посол напомнил, что стороны договорились ограничить продвижение турецких и израильских войск по сирийской территории. «В то время как мы владеем всего 202 кв. км в Сирии … турки за последние несколько лет аннексировали 9 тыс. кв. км на севере Сирии — около 5% территории страны», — указал он.

При этом Тель-Авив понимает, что Дамаск тоже не хочет конфронтации, добавил Йехиэль Лейтер. Стороны, по его словам, могут возобновить прямые переговоры. 18 августа Израиль ударил по сирийскому аэродрому в Идлибе. Власти страны тогда заявили о попытках турецких военных разместиться на объекте.