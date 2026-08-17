Сирийцы высокого полета

Как узнал “Ъ”, Израиль пристально следит за изменениями в Сирии, к которым может привести российско-сирийский меморандум о перепрофилировании военных баз. В последнее время еврейское государство все больше обеспокоено интересом администрации президента Ахмеда аш-Шараа к восстановлению своих ВВС, почти полностью уничтоженных израильскими бомбардировками в декабре 2024 года. Как полагают эксперты, одним из результатов недавней сделки между Москвой и Дамаском как раз может стать российская помощь в возрождении сирийской боевой авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Израиль внимательно следит за развитием ситуации в Сирии и любыми изменениями в характере военного присутствия на ее территории,— сообщил “Ъ” советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман, комментируя меморандум о взаимопонимании между Москвой и Дамаском от 9 августа, посвященный реорганизации и легитимизации российского военного присутствия в Арабской Республике.— Мы исходим из необходимости предотвращения угроз нашей безопасности и диалога со всеми, кто будет способствовать укреплению мер по стабилизации и мира на Ближнем Востоке».

Больше всего Израиль тревожат попытки сирийцев восстановить свои ВВС.

Как сообщала 10 августа новостная корпорация «Кан», военная разведка еврейского государства зафиксировала учебные полеты сирийских Су-22 на севере Арабской Республики. В Израиле считают, что это первые тренировочные вылеты с участием истребителей-бомбардировщиков с того момента, как 8 декабря 2024 года в Сирии сменилась власть. Отдельно израильская разведка фиксирует то, что Сирия хочет обучить новое поколение пилотов.

Еврейское государство опасается, что усилия Дамаска могут привести к сужению оперативной свободы в сирийском воздушном пространстве, которое израильские ВВС не раз использовали как транзитный коридор в рамках конфликта с Ираном. «Мы следим за развитием событий в Сирии и доводим нашу обеспокоенность до США»,— заявил «Кан» высокопоставленный израильский источник.

В день, когда два года назад Дамаск пал под натиском антиправительственных сил во главе с Ахмедом аш-Шараа и его соратниками, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) запустила операцию «Стрела Васана» (Васан — библейский топоним для обозначения исторической области на юго-западе Сирии) — кампанию, рассчитанную на уничтожение военного потенциала прежней сирийской армии. За первые несколько дней интенсивных бомбардировок ВВС ЦАХАЛа уничтожили почти весь боеготовый актив авиации Башара Асада, включая эскадрильи самолетов Су-22 и Су-24 и парк боевых дронов. В результате израильских рейдов смогла уцелеть только та сирийская техника, которая стояла в разобранном виде на дальних аэродромах.

Именно на основе оставшихся запасов переходная администрация Сирии в течение последних двух лет начала активно пересобирать свои ВВС.

Были возвращены в рабочее состояние некоторые истребители Су-22, а также часть вертолетной техники, оставшейся после Башара Асада.

Руководство Арабской Республики запустило работу над подготовкой профессиональных кадров. 24 июля 2026 года на авиабазе Квайрес (провинция Алеппо) прошла церемония выпуска тысячи кадетов Военно-воздушной академии Сирии — первая с того момента, как господин аш-Шараа и его соратники пришли к власти. В рамках мероприятия показательные полеты совершили два учебно-тренировочных самолета чехословацкого производства L-39 и два ударных вертолета Ми-24.

Но очевидно, что без зарубежной помощи вернуть свои ВВС в полноценное состояние Дамаск не сможет. Сирийские официальные лица ожидают, что свой вклад в возрождение их военной авиации внесет главный зарубежный покровитель и спонсор — Турция. Так, проблема восстановления воздушного потенциала Арабской Республики поднималась во время визита в Анкару 8 сентября 2025 года командующего ВВС и ПВО Сирии бригадного генерала Ассема Рашида Хавари.

Через месяц после его поездки турецкая сторона сообщила о приеме в Академию ВВС Турции в Стамбуле свыше 20 сирийцев. Затем, в декабре сирийский генерал посетил Турцию еще раз — для участия в международной военной выставке IDEF-2025.

Заложить основу для помощи в возрождении сирийских ВВС может и российско-сирийский меморандум от 9 августа, допустил в разговоре с “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

«В настоящий момент сирийские ВВС находятся в очень сложном положении, учитывая то, что они были практически уничтожены Израилем,— пояснил собеседник “Ъ”.— Российская помощь может оказаться как нельзя кстати. Есть военный аэродром Хмеймим, который может совместно использоваться российской и сирийской авиацией. Россия способна оказать поддержку по подготовке, оснащению и даже ремонту сирийских ВВС».

Господин Семенов отмечает, что возможное открытие каналов российской помощи для ВВС Сирии создаст головную боль для израильтян. Эксперт не исключает, что власти еврейского государства на каком-то этапе могут задуматься о силовом варианте в отношении восстановленных сирийских самолетов, несмотря на то что 6 января 2026 года две страны подписали под эгидой США соглашение о предотвращении конфликтов. Но собеседник “Ъ” делает оговорку, что российский военный персонал, который будет оставаться на перепрофилированных базах на побережье, будет гарантировать защиту от израильских нападений фактом своего присутствия.

Нил Кербелов