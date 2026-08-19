В Сирии вспыхнула война за аэродромы

Израиль взял на себя ответственность за удар по северу Сирии, нанесенный утром 18 августа. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что Дамаск нарушил договоренности с израильской стороной, дав разрешение турецким военным разместить свои подразделения на авиабазе Абу-эд-Духур в провинции Идлиб. Бомбардировка вызвала осуждение администрации США, которая назвала ее «ненужной эскалацией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Израиль вечером 18 августа подтвердил, что нанес удары по сирийскому военному аэропорту Абу-эд-Духур в провинции Идлиб. «Израиль и Сирия договорились о сохранении статус-кво в вопросах безопасности (речь идет о заключенном 6 января соглашении о предотвращении конфликтов.— “Ъ”), который Сирия почти нарушила, разрешив турецким войскам разместиться на авиабазе недалеко от Алеппо»,— заявили в канцелярии Биньямина Нетаньяху. Там добавили, что, хотя «не раз предупреждали о том, что такое размещение войск будет представлять угрозу безопасности Израиля», сирийское руководство «предпочло проигнорировать эти предупреждения».

Удар по авиабазе Абу-эд-Духур ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли рано утром 18 августа, выпустив восемь ракет по этому объекту, расположенному в 70 км от турецкой границы.

Об операции израильская сторона предупредила США, пояснив: рейд нацелен на то, чтобы удержать Турцию от отправки на авиабазу современных систем вооружения, а также предотвратить расширение этого объекта. Однако администрация президента Дональда Трампа не приняла эти объяснения и осудила удар по Сирии, с руководством которой она наладила тесные контакты.

Посол США в Турции Том Баррак назвал бомбардировку «ненужной эскалацией, которая не способствует региональной стабильности». «Администрация аш-Шараа не занимала агрессивную позицию и не поддерживала прокси-силы. Напротив, она неоднократно заявляла о приоритете деэскалации в отношениях с Израилем. Соединенные Штаты в прошлом проводили и в дальнейшем будут проводить переговоры, чтобы способствовать дипломатическому диалогу, а не физической конфронтации между двумя странами»,— подчеркнул дипломат в соцсети X. Том Баррак призвал «все стороны отдавать приоритет разумным дискуссиям, а не дальнейшим военным инцидентам».

На акцию израильтян отреагировала и Турция.

«Мы решительно осуждаем авиаудары, нанесенные Израилем,— заявил МИД республики.— Израиль безрассудно продолжает свои атаки, направленные против инфраструктуры и потенциала Сирии, а также нарушающие ее территориальную целостность и единство. Мы призываем международное сообщество занять более решительную позицию, чтобы положить конец агрессии Израиля против Сирии, которая приобретает все новые масштабы, и обеспечить привлечение к ответственности за эти действия, полностью игнорирующие международное право».

Как сообщал “Ъ” (см. “Ъ” от 17 августа), в последние недели Управление военной разведки Израиля (АМАН) фиксирует усиленные попытки сирийского руководства восстановить свои ВВС, ослабленные израильскими авиаударами после смены власти в Сирии 8 декабря 2024 года.

Специалисты АМАН засекли первые за последние два года учебные полеты сирийских Су-22 в небе над провинцией Идлиб. Кроме того, в Израиле обратили внимание на то, что Сирия приступила к подготовке военных пилотов, часть из которых уже проходит обучение в профильных учебных заведениях Турции.

Как рассказали источники Axios, сирийское правительство на протяжении последнего времени пыталось сформировать механизм предотвращения конфликтов с Израилем.

Это предполагало создание в Иордании совместного координационного центра. Однако израильские власти, согласно этим данным, не пошли соседу навстречу и вместо этого нарастили присутствие частей ЦАХАЛа в южных районах Сирии.

Источники Axios в администрации Трампа связывают такое поведение Израиля с приближающимися осенью выборами в Кнессет. Однако они с сожалением констатируют, что подобная воинственность уже заставила Дамаск изменить свои подходы к соседу. «В какой-то момент сирийское правительство начало менять свои позиции и осознавать необходимость самообороны»,— резюмировал собеседник Axios.

Нил Кербелов