Красноярский избирком отклонил претензии «Зеленых» к рекламе кандидата ЕР

Избирательная комиссия Красноярского края рассмотрела обращение лидера регионального отделения «Зеленых» Владислава Алейникова, потребовавшего проверить наглядную агитацию кандидата в депутаты законодательного собрания региона от «Единой России» (ЕР) Ирины Ивановой. Политик предположил, что, поскольку изображение кандидата значительно отличается от реального, оно является результатом использования искусственного интеллекта (ИИ) и, как следствие, реклама нарушает законодательство о выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат от партии «Зеленые» в заксобрании Красноярского края и кандидат в депутаты заксобрания от «Единой России» Ирина Иванова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Депутат от партии «Зеленые» в заксобрании Красноярского края и кандидат в депутаты заксобрания от «Единой России» Ирина Иванова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Речь в обращении шла о предвыборных роликах, которые транслируются на видеоэкранах в Красноярске. «Согласно визуальным признакам (неестественная мимика, характерные артефакты изображения, несоответствие освещения и движения, отсутствие реалистичной детализации), облик кандидата… имеет признаки нейрогенерации… При этом какая-либо маркировка о том, что изображение создано или изменено с помощью компьютерных программ, в материалах отсутствует»,— говорилось в документе.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в крайизбиркоме, жалоба, в которой «исходно неверно поняты» положения закона об основных гарантиях избирательных прав граждан, не требовала рассмотрения на заседании комиссии с вынесением решения. На нее был дан письменный ответ, согласно которому нарушений в наглядной агитации нет, поскольку «кандидаты самостоятельно определяют формы, методы и содержание своих агитационных материалов, выбранные ими манера подачи, художественные приемы, цвет, композиция и прочее определяются кандидатом по своему усмотрению».

Ирина Иванова в 2021 году была избрана в заксобрание от «Зеленых». На этих выборах она баллотируется от ЕР в округе №4. Красноярскому сайту «Проспект Мира» госпожа Иванова сообщила, что что ее фото для наглядной агитации сделано в фотостудии, а не создано с помощью ИИ.

Как писал «Ъ», 10 августа Верховный суд РФ признал нарушением использование без согласия правообладателя созданного при помощи ChatGPT изображения с двумя поездами, послужившего иллюстрацией для размещенной на сайте «Яблока» статьи основателя партии Григория Явлинского. Это послужило одним из оснований для снятия партсписка «Яблока» с выборов в Госдуму РФ.

Валерий Лавский