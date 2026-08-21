VK потребовала от Apple 58 млн руб. в день за удаление приложений из Аpp Store

«ВКонтакте» подала иск в арбитражный суд Москвы, в котором потребовала ежедневно взыскивать со структур Apple по 58 млн руб. неустойки. Российская компания попросила назначить выплаты, если американский контрагент не исполнит будущее решение суда о восстановлении трех приложений в Аpp Store. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба суда.

Указанная сумма — неустойка, которую истец хочет получать каждый день в отношении каждого из приложений. В отношении соцсети VK (MOEX: VKCO) – 50 млн руб. в день, соцсети «Одноклассники» — 3 млн руб. в день, сервиса VK Music – 5 млн руб. в день. Деньги планируют взыскать с американской Apple Inc., российского ООО «Эппл Рус» и ирландской Apple Distribution International Ltd. Неустойку истец просит взыскивать, начиная с шестого дня с даты изготовления судебного акта в полном объеме.

В июне Apple удалила из AppStore сразу несколько приложений российского холдинга: VK, «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники». В Apple объяснили, что принятые меры — санкционные требования. Исковое заявление VK к Apple зарегистрировали 19 августа.