Умер третий пострадавший при пожаре на стройке многоэтажки в Омске

Умер третий рабочий, пострадавший при пожаре в строящейся многоэтажке в Омске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Накануне в реанимации скончался еще один пострадавший. Таким образом, третий. У него было 80% ожогов»,— сказал собеседник агентства. В Омском региональном ожоговом центре остаются три человека. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Пожар на стройке в Омске произошел 15 августа. Предположительно, при сварочных работах загорелся утеплитель, затем огонь распространился. Пострадали 11 человек. Один из них умер вечером того же дня. Второй рабочий умер 19 августа, у него диагностировали ожоги 70% тела. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении условий охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.