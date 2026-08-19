Умер второй пострадавший при пожаре на стройке многоэтажки в Омске

Второй пострадавший при пожаре на стройке в Омске, получивший ожоги 70% тела, умер в больнице. Об этом сообщили ТАСС в областном Минздраве. Погибший был гражданином Казахстана, уточнили в оперативных службах.

В Минздраве рассказали, что двоих пострадавших с ожогами 50% и 70% тела эвакуировали спецбортом в Нижний Новгород. В омской больнице остаются четыре человека. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации. Еще двое проходят лечение в общем отделении.

Возгорание произошло утром 15 августа на стройке многоэтажки. Предположительно, пожар начался из-за возгорания утеплителя при проведении сварочных работ. Пострадали 11 человек, один из них умер вечером того же дня. Троих врачи отпустили домой после осмотра. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении условий охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.