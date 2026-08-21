«Лента» обсуждает покупку сибирской торговой сети «Мария-Ра»

Группа «Лента», принадлежащая «Севергрупп» Алексея Мордашова, ведет переговоры о приобретении крупнейшего сибирского ритейлера «Мария-Ра». Об этом «Известиям» сообщили два независимых источника: топ-менеджер одной из ведущих торговых сетей и собеседник, близкий к акционерам «Севергрупп».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин сети гипермаркетов «Лента»

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Магазин сети гипермаркетов «Лента»

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По оценке опрошенных изданием аналитиков, стоимость розничного бизнеса «Мария-Ра» может составить около 40–60 млрд руб. По состоянию на 1 июля 2026 года сеть включает 1303 магазина формата «у дома» в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. Управлением магазинами «Мария-Ра» занимается другая структура — «Розница К-1». По итогам 2025 года ее выручка по РСБУ составила 127,5 млрд руб., увеличившись на 5% год к году. Чистая прибыль сократилась на 8%, до 2,6 млрд руб.

Интерес «Ленты» к покупке сибирской сети «Мария-Ра» обусловлен стратегическими планами федерального ритейлера по масштабированию бизнеса. Согласно утвержденной стратегии компании, к 2028 году группа намерена увеличить выручку до 2,2 трлн руб. (в настоящее время этот показатель составляет порядка 1,3–1,4 трлн руб.).

Как писал «Ъ» в ноябре прошлого года, в ООО «Мария-Ра» сменился совладелец: из бизнеса вышел учредитель структуры Александр Ракшин, доли были распределены между остальными тремя членами семьи бизнесмена — супругой Галиной Ракшиной (33,4%), дочерью Аллой Ракшиной (33,3%) и сыном Евгением Ракшиным (33,3%).

Лолита Белова