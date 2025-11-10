Бизнес поделили по-родственному

Владелец заметного в Сибири продуктового ритейлера «Мария-Ра» Александр Ракшин, чьи структуры ранее также выкупили в Москве торговый центр «Саларис», доходный дом Третьяковых на Кузнецком Мосту, вышел из капитала компании, управляющей рядом объектов недвижимости. Он передал доли своей супруге и детям, сохранив за собой пост гендиректора. Эксперты увидели в этом решении обычное планирование наследования активов, их оптимизацию или защиту собственности, а не кардинальное изменение стратегии бизнеса.

Как обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ, в ООО «Мария-Ра» сменился совладелец: 6 ноября из бизнеса вышел учредитель этой структуры Александр Ракшин. Сейчас доли распределены между остальными тремя членами семьи бизнесмена — супругой Галиной Ракшиной (33,4%), дочерью Аллой Ракшиной (33,3%) и сыном Евгением Ракшиным (33,3%). При этом Александр Ракшин сохранил за собой пост гендиректора ООО «Мария-Ра». В компании на запрос “Ъ” не ответили.

Александр Ракшин известен как владелец продуктового ритейлера «Мария-Ра», созданного в Барнауле и работающего сейчас преимущественно в регионах Сибири. По данным Infoline, в июле 2025 года сеть управляла около 1,3 тыс. магазинов. Кроме этого, по оценкам аналитиков компании, сеть занимала 17-е место в рейтинге крупнейших продуктовых ритейлеров по итогам первой половины 2025 года.

Ранее Forbes сообщал, что управлением магазинами «Мария-Ра» занимается другая структура господина Ракшина — «Розница К-1». По итогам 2023 года журнал внес эту структуру в топ-10 самых прибыльных компаний продуктовой розницы: тогда чистая прибыль «Розницы К-1» составила 2,79 млрд руб., что на тот момент опережало аналогичный показатель развиваемой X5 Group сети дискаунтеров «Чижик».

Ощутимый рост чистой прибыли основного бизнеса, возможно, позволил Александру Ракшину реинвестировать эти средства в покупку объектов недвижимости. В 2023 году структуры, находящиеся в периметре бизнес-интересов бизнесмена, выкупили в Новой Москве торгцентр «Саларис» у Mall Management Group, управляющей торговыми активами акционера девелоперской группы ПИК Сергея Гордеева, а также проект реставрации доходного дома Третьяковых на Кузнецком Мосту у «Галс-Девелопмент».

Как указано в СПАРК, основная деятельность ООО «Мария-Ра» — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Компания владеет 12 объектами недвижимости общей площадью 10,2 тыс. кв. м и правами аренды 14 объектов площадью около 30,4 тыс. кв. м в Кемеровской, Томской областях, Республике Алтай на Алтайском крае. Это одна из крупнейших по выручке компаний, связанных с семьей Ракшиных. По итогам 2024 года выручка ООО «Мария-Ра» выросла на 4,1% год к году, до 10,5 млрд руб., чистая прибыль — на 2,3%, до 5,4 млрд руб.

Выход Александра Ракшина из бизнеса имеет лишь формальный характер и не приведет к значительным изменениям в деятельности компании, считает собеседник “Ъ” на рынке ритейла. По его мнению, в данном случае речь идет не о передаче контроля, а о перераспределении долей между членами семьи при сохранении руководящей должности. Технические перестановки в структуре собственности — типичная практика для семейных холдингов, особенно в компаниях с централизованным управлением, считает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев.

Обычно такие решения связаны с планированием наследования, оптимизацией владения активами или защитой собственности в долгосрочной перспективе, а не с кардинальным изменением стратегии бизнеса, отмечает господин Зайцев.

Алина Мигачёва