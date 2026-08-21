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Красноярский парк «Ергаки» закрыли для туристов из-за медведей

В Красноярском крае закрыли для посетителей природный парк «Ергаки». Причиной стало участившееся появление медведей на его территории.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Запрет действует с 21 августа. Он распространяется на все туристические тропы хребта Ергаки и Каменный городок, а также на часть хозяйственной зоны.

Ергаки — природный парк на юге Красноярского края площадью почти 343 тыс. гектаров. Находится под управлением КГБУ «Дирекция природного парка “Ергаки”».

Как писал «Ъ-Сибирь», на этой неделе из-за нападения медведей погибла туристка в Республике Алтай, пострадали жители Кемеровской и Иркутской областей.

Валерий Лавский

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