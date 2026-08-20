Замглавы офиса Зеленского: Украина готова к переговорам с Россией

Украина намерена продолжать урегулирование конфликта с Россией дипломатическим путем, заявил замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Сергей Кислица. По его словам, Киев готов излагать свои аргументы по прекращению боевых действий на трехсторонних переговорах с участием Вашингтона.

«Дипломатия должна работать при любых обстоятельствах, потому что наши оппоненты и враги пытаются насадить в разных столицах мира мнение, что именно украинцы не хотят покончить с войной и стремятся к эскалации»,— сказал господин Кислица в интервью «Укринформу». Прекращение дипломатической работы он считает неправильным.

В связи с этим, по словам замглавы офиса президента Украины, визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Киев остается актуальным. Он напомнил, что приезд американских переговорщиков уже откладывался в апреле.

Российские власти неоднократно заявляли, что готовы к переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей, а также предложений, которые президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили на саммите в Анкоридже. Американский госсекретарь Марко Рубио говорил, что эти обсуждения провалились, поэтому сторонам нужно искать новый подход к мирному урегулированию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не видит каких-либо позитивных перспектив по этому вопросу из-за позиции Украины.