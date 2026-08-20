Песков: оптимизма по украинскому конфликту сейчас нет
Из-за позиции Киева у Москвы нет оснований говорить о каких-либо позитивных перспективах в вопросе мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет», — сказал он на брифинге.
Господин Песков отметил, что «конкретных дней не зарезервировано» под визит в Россию переговорщиков от США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. «Насколько нам известно, американские переговорщики активно работают по другим направлениям американской внешней политики», — добавил он и подчеркнул, что «они всегда желанные гости в Москве».
Представитель Кремля подчеркнул, что на СВО «динамика на фронтах хорошо известна», «специальная военная операция продолжается».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 июля 2026 года заявил, что не стоит поддаваться излишнему оптимизму по поводу урегулирования украинского конфликта, несмотря на осуществляемые контакты. 2 декабря 2025 года в Москве состоялась встреча Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, на которой обсуждался американский мирный план. После этой встречи американские переговорщики провели ряд встреч с украинскими чиновниками, а 6 декабря 2025 года состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Стивом Уиткоффом с Джаредом Кушнером. При этом 8 декабря 2025 года Песков сообщил, что итоги контактов США и Украины по американской версии мирного плана до России пока не доводились.