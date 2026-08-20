Песков: оптимизма по украинскому конфликту сейчас нет

Из-за позиции Киева у Москвы нет оснований говорить о каких-либо позитивных перспективах в вопросе мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет», — сказал он на брифинге.

Господин Песков отметил, что «конкретных дней не зарезервировано» под визит в Россию переговорщиков от США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. «Насколько нам известно, американские переговорщики активно работают по другим направлениям американской внешней политики», — добавил он и подчеркнул, что «они всегда желанные гости в Москве».

Представитель Кремля подчеркнул, что на СВО «динамика на фронтах хорошо известна», «специальная военная операция продолжается».