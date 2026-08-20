CENTCOM: авианосец «Джордж Вашингтон» прибыл на Ближний Восток

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что авианосец «Джордж Вашингтон» прибыл на Ближний Восток.

Предполагается, что «Джордж Вашингтон» заменит находящийся в регионе другой американский авианосец — «Авраам Линкольн», восьмимесячное пребывание которого в походе вызвало в последнее время серьезные опасения по поводу боевого духа его моряков.

Как сообщал «Ъ», авианосец «Авраам Линкольн» покинул порт Сан-Диего 21 ноября для планового развертывания в Тихом океане, но после эскалации конфликта с Ираном был экстренно переброшен на Ближний Восток. Контракт на пребывание в море у 5 тыс. военнослужащих должен был закончиться в мае, но с того момента неоднократно продлевался. В общей сложности авианосец находится в плавании около девяти месяцев. За это время моряки выходили на сушу всего два раза — в декабре и июле — и были ограничены охраняемой территорией в порту.

Внимание к ситуации на авианосце было привлечено самими моряками и членами их семей, которые заявляли о тяжелых условиях службы, нехватке еды и суицидальных мыслях у некоторых членов экипажа. Военный министр США Пит Хегсет, посетивший авианосец, и президент Дональд Трамп заявляли о том, что никаких серьезных проблем у экипажа «Авраама Линкольна» нет, однако их заявления не успокоили ни журналистов, ни членов семей моряков.

Андрей Келекеев