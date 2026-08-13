Хегсет отверг заявления о попытках самоубийства моряков на борту Abraham Lincoln

Глава Пентагона Пит Хегсет отверг заявления о нестабильном психическом состоянии военнослужащих на борту авианосца USS Abraham Lincoln, которые находятся в море уже более 260 дней. Накануне родственники моряков рассказали о многочисленных попытках суицида на корабле. Родственники рассказали, что психологическое давление на экипаж усугубляется не только затянувшимся пребыванием в море, но и плохими бытовыми условиями.

«Мы следим за тем, чтобы у каждого корабля, каждого экипажа, каждого капитана было все необходимое в каждый момент времени. Некоторые командировки длятся дольше других, и я испытываю к этим морякам больше уважения и благодарности, чем к кому бы то ни было. То, что они делают в открытом море, в таких суровых условиях, с меньшим количеством заходов в порты, — это невероятно», — заявил господин Хегсет (цитата по Reuters).

Авианосец USS Abraham Lincoln покинул порт Сан-Диего 21 ноября для планового развертывания в Тихом океане, но после эскалации конфликта с Ираном был экстренно переброшен на Ближний Восток. Контракт на пребывание в море у 5 тыс. военнослужащих должен был закончиться в мае, но с того момента он неоднократно продлевался. В общей сложности авианосец находится в плавании около девяти месяцев. За это время моряки выходили на сушу всего два раза — в декабре и в июле, где были ограничены охраняемой территорией в порту.